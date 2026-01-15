Skip to main content

l’america violenta

Spari a Minneapolis, ancora tensioni

Un agente ha ferito un immigrato. Il dipartimento sicurezza nazionale: legittima difesa

Pubblicato il: 15/01/2026 – 7:25
MINNEAPOLIS Un agente federale ha sparato e ferito un immigrato a Minneapolis, città dove una settimana fa un agente dell’immigrazione aveva ucciso una donna. Lo hanno riferito funzionari federali.
L’incidente ha scatenato nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.
In un comunicato Tricia McLaughlin, portavoce del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, ha dichiarato che gli agenti federali stavano cercando di arrestare un uomo proveniente dal Venezuela che si trovava illegalmente nel Paese e che l’uomo è fuggito.
 “Quando è stato raggiunto ha iniziato a opporre resistenza e ad aggredire violentemente l’agente”. All’aggressione – riferisce McLaughlin – si sono poi unite altre persone”. A questo punto l’agente ha sparato, colpendo il venezuelano alla gamba. Entrambi sono stati condotti in ospedale.

Ancora tensioni a Minneapolis
un agente spara e ferisce un immigrato
