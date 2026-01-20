Skip to main content

operazione “sturl one”

Smantellata rete della droga tra Italia e Albania: 9 arresti

Arresti e perquisizioni nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, in Francia, Spagna e Albania

Pubblicato il: 20/01/2026 – 8:00
La Polizia di Stato di Reggio Emilia sta dando esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove soggetti indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti e le perquisizioni dell’operazione “Sturl one” in corso di esecuzione, oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania, grazie ad un eccellente coordinamento operativo con le autorità di polizia straniere e in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese.

