Accordo Ue-Mercosur, la palla passa alla Corte di Giustizia

il voto

Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di ricorrere alla Corte di giustizia Ue per ottenere un parere sulla compatibilità con i trattati del proposto accordo di partenariato tra Ue e i paesi del Mercosur. La proposta di risoluzione, presentata dal gruppo The Left, è passata per soli 10 voti di scarto. Su 669 votanti, hanno votato a favore 334, mentre 324 contro e 11 astenuti. Non passa invece la seconda proposta di risoluzione con lo stesso oggetto presentata dal gruppo dei Patrioti. Il ricorso rischia di far rinviare per 2-3 anni l’applicazione dell’accordo commerciale, salvo di fronte alla decisione da parte della Commissione europea di applicarlo in via provvisoria. La proposta di risoluzione presentata dai Patrioti è stata invece respinta con i seguenti voti: 225 a favore, 402 contrari e 13 astenuti, su 640 votanti. La base giuridica dell’accordo di partenariato Ue-Mercosur (EMPA) e dell’accordo commerciale provvisorio (iTA) sarà ora esaminata dalla Corte di giustizia, secondo le indicazioni contenute nel testo adottato. In attesa del parere della Corte, il Parlamento europeo potrà continuare l’esame dei testi ma dovrà attendere la sua pubblicazione prima di poter approvare o respingere l’iTA.L’iTA, che riguarda una competenza esclusiva dell’Ue, è infatti soggetto solo alla ratifica a livello dell’Unione; ciò richiederà appunto il consenso del Parlamento europeo e l’approvazione formale finale del Consiglio, dopo la quale potrà entrare in vigore. L’iTA cesserà di applicarsi una volta entrato in vigore l’EMPA.

