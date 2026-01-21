Deraglia un altro treno in Spagna: un morto e 37 feriti

ferrovie nel caos

Il macchinista è morto e almeno 37 passeggeri sono rimasti feriti, dei quali 4 in gravi condizioni, nel deragliamento di un treno regionale della linea R4, fa le località di Sant Sadurni d’Anoi e Gelida, in provincia di Barcellona, a causa del crollo di un muro di contenimento lungo il tragitto. Il muro, probabilmente a causa delle intense piogge, è caduto sul primo vagone del treno regionale, dove viaggiava la gran parte dei passeggeri rimasti feriti. Intanto sale a 42 il numero delle vittime dell’incidente ferroviario di domenica sulla linea dell’alta velocità Madrid-Cordova. E, mentre la Spagna piange le vittime, con i reali che hanno visitato Adamuz, infuriano le polemiche sulle cause del disastro.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato