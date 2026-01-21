Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ferrovie nel caos

Deraglia un altro treno in Spagna: un morto e 37 feriti

A causare l’incidente il crollo di un muro lungo il tragitto

Pubblicato il: 21/01/2026 – 8:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Deraglia un altro treno in Spagna: un morto e 37 feriti

Il macchinista è morto e almeno 37 passeggeri sono rimasti feriti, dei quali 4 in gravi condizioni, nel deragliamento di un treno regionale della linea R4, fa le località di Sant Sadurni d’Anoi e Gelida, in provincia di Barcellona, a causa del crollo di un muro di contenimento lungo il tragitto. Il muro, probabilmente a causa delle intense piogge, è caduto sul primo vagone del treno regionale, dove viaggiava la gran parte dei passeggeri rimasti feriti. Intanto sale a 42 il numero delle vittime dell’incidente ferroviario di domenica sulla linea dell’alta velocità Madrid-Cordova. E, mentre la Spagna piange le vittime, con i reali che hanno visitato Adamuz, infuriano le polemiche sulle cause del disastro. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Andalusia
deraglia treno
Incidente
incidente treno spagna
Top
treni in spagna
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x