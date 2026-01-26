Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

maltempo

Meloni: «Lo Stato è vicino ai territori colpiti»

La premier: «Nelle emergenze, l’Italia sa essere una comunità ancora più unita»

Pubblicato il: 26/01/2026 – 18:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Meloni: «Lo Stato è vicino ai territori colpiti»

«Nel Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni maggiormente colpite dal maltempo di questi giorni. Abbiamo contestualmente stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni al termine del Cdm dedicato ai danni da maltempo causati in Sicilia, Sardegna e Calabria. «Le Regioni, con i loro Presidenti nominati commissari straordinari, avranno i mezzi e i poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo. Vorrei ringraziare ancora una volta il Ministro Nello Musumeci, la Protezione Civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore. Nelle emergenze, l’Italia sa essere una comunità ancora più unita».

Argomenti
cdm
DANNI DA MALTEMPO
GIORGIA MELONI
maltempo
stato di emergenza
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x