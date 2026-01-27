Accordo Ue-India, Confagricoltura: importante occasione per le imprese

l’intervento

ROMA Confagricoltura accoglie “positivamente la notizia della chiusura dei negoziati per l’accordo di libero scambio tra Ue e India. La drastica riduzione, e in alcuni casi l’eliminazione, di gran parte delle tariffe oggi in vigore creerà un’importante occasione per le imprese agricole italiane ed europee. Un esempio sono i dazi sul vino esportato che passeranno, in una prima fase, dall’attuale 150% al 75%, per poi scendere fino al 20%. Bene anche la cancellazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo, delle tariffe sull’olio oggi fissate al 45%”. Per Palazzo della Valle “le nuove regole sugli scambi tra Bruxelles e Nuova Delhi permetteranno un’importante crescita dell’export agroalimentare europeo, in particolare di vino, olio d’oliva e succhi di frutta, in un mercato di oltre 1,4 miliardi di consumatori. L’accordo con l’India promette di rispettare anche il principio di reciprocità negli standard di produzione e sicurezza alimentare, aspetto che Confagricoltura richiede da sempre in tema di accordi commerciali. Inoltre, i settori agricoli europei più sensibili saranno pienamente protetti, in quanto prodotti come la carne bovina, la carne di pollo, il riso, il miele e lo zucchero sono esclusi dalla liberalizzazione nell’accordo. Parallelamente, l’UE e l’India stanno negoziando un’intesa sulle indicazioni geografiche (IG), che aiuterà a incrementare le vendite dei prodotti agricoli tradizionali iconici dell’Unione europea in India, eliminando la concorrenza sleale sotto forma di imitazioni”.

