Allerta meteo prolungata: Calabria sorvegliata speciale

maltempo

ROMA Durerà almeno per tutto il weekend il maltempo che da giorni ha colpito tutta l’Italia. E non è escluso che il periodo piovoso duri due settimane, non solo nel nostro Paese ma in buona parte del continente europeo. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de “iLMeteo.it”. «Dopo un mercoledì ciclonico con un minimo pressorio sul Golfo Ligure e con diffuso maltempo al Centro-Nord – spiega – da giovedì le precipitazioni diventeranno più frequenti al Sud, ma bisognerà fare attenzione ancora a fenomeni residui sul Triveneto. Entro domenica avremo almeno tre perturbazioni, la quarta è prevista per martedì prossimo». A essere “minacciate” dal maltempo saranno in particolare le Isole Maggiori e la Calabria, dove gli eventi meteo dei prossimi giorni «dovranno essere monitorati in modo molto dettagliato e scrupoloso». A causa dei venti di burrasca di Libeccio e Maestrale, poi, avremo nuove mareggiate: onde fino a 4-5 metri sono attese su Sardegna occidentale e Sicilia occidentale, non sulle stesse zone già distrutte dal Ciclone Harry ma sempre con massima allerta. Un periodo decisamente turbolento, quello di questi giorni, in cui avremo, a causa dei venti di burrasca di Libeccio e Maestrale, nuove mareggiate: onde fino a 4-5 metri sono attese su Sardegna occidentale e Sicilia occidentale, non sulle stesse zone già distrutte dal Ciclone Harry ma sempre con massima allerta. Secondo le indicazioni per le prossime due settimane, entro il 10 febbraio sono previsti fino a 600 mm di pioggia (o 600 litri per metro quadrato che è equivalente ma più impressionante) in Portogallo e intorno allo Stretto di Gibilterra; in Italia potremo avere accumuli fino a 300 mm, con le seguenti zone più colpite: in primis la Liguria e il Friuli Venezia Giulia con un pieno di pioggia, poi le regioni alpine con un carico di neve (ottima notizia per le Olimpiadi invernali in Italia), infine sul podio troveremo tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria passando per il nord della Sicilia e il settore ovest della Sardegna.

Nel dettaglio

Mercoledì 28. Al Nord: maltempo, neve fino a bassa quota al Nord-Ovest. Al Centro: piogge e temporali diffusi. Al Sud: instabile, forti piogge sulle tirreniche. Giovedì 29. Al Nord: tempo più asciutto. Al Centro: un po’ instabile in Toscana. Al Sud: maltempo sulle regioni peninsulari e sul Nord della Sicilia. Venerdì 30. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sul basso Lazio. Al Sud: piogge sul basso Tirreno. Tendenza: weekend a tratti instabile con piogge specie sulle Isole Maggiori.

