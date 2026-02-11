Frode al “Bonus facciate”, sequestrati 76,9 milioni

la truffa

La guardia di finanza di Venezia ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura di Venezia, per un valore di 76,9 milioni di euro. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine che ha smascherato una vasta frode al “Bonus facciate“. Il sodalizio era guidato da un ragioniere di Padova, con studio nel trevigiano, che emetteva crediti fiscali attraverso l’accesso abusivo ai cassetti fiscali di soggetti ignari e tramite società intestate a prestanome. Sono diciannove gli indagati, in concorso tra loro e a vario titolo, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione e riciclaggio. Le società coinvolte sono 23, dislocate su tutto il territorio nazionale, mentre sono 33 le persone fisiche che, nel complesso, anche inconsapevolmente, hanno beneficiato del meccanismo fraudolento. Il sequestro ha interessato le residenze, le sedi legali e operative dei soggetti coinvolti, per un totale di 24 immobili, oltre a liquidità su conti correnti per circa 3,6 milioni di euro. I sequestri hanno riguardato le province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo, Udine, Milano, Pavia, Mantova, Roma, Napoli, Caserta e Catania. Sequestrati anche crediti d’imposta nei cassetti fiscali e non ancora utilizzati per un valore di 34,5 milioni di euro. Ulteriori sequestri preventivi, eseguiti nel corso dell’intera indagine, ammontano a 5,8 milioni di euro di somme giacenti sui conti correnti. (GdF)

