Ue, nuovo allarme di Draghi: «L’economia peggiora»

il messaggio

ROMA Nel suo intervento davanti ai leader europei, riuniti nel castello di Alden Beisen, nelle Fiandre Mario Draghi ha sottolineato “il deterioramento del panorama economico dopo la presentazione della sua relazione e l’urgenza di affrontare tutte le questioni sollevate in quella sede”. Come fa sapere un funzionario Ue, l’ex premier italiano si è concentrato su diversi argomenti chiave: “la necessità di ridurre le barriere nel Mercato Unico, la frammentazione dei mercati azionari e gli sforzi per mobilitare i risparmi europei, il costo dell’energia, la possibilità di una preferenza europea mirata in alcuni settori”. Infine, sul processo decisionale, “la possibilità di cooperazioni rafforzate per procedere più rapidamente in alcuni di questi argomenti, se necessario, come previsto dai trattati”. (Gea)

