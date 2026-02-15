Bufera su Nordio, «il sorteggio eliminerà un sistema para-mafioso al Csm»

le dichiarazioni

ROMA All’interno del Csm tra le correnti della magistratura c’è “una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare”. Lo dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una intervista pubblicata da Il Mattino di Padova e da tutti i quotidiani del Gruppo Nem (Nord Est Multimedia), anche Tribuna di Treviso, Nuova Venezia, Corriere delle Alpi, Messaggero Veneto e il Piccolo di Trieste. “I magistrati nella loro maggioranza – afferma il Guardasigilli – non sono ideologizzati: sono le correnti ad essere strumenti di potere e carriera”. “I magistrati iscritti all’Anm sono il 97%: una percentuale bulgara. Perché? Perché se non ti iscrivi non fai carriera, se vuoi avanzare devi aderire. E quando si elegge il Csm, iniziano le telefonate. E quando un magistrato va davanti alla sezione disciplinare, può trovare chi gli ha chiesto il voto viceversa. Se non ha un ‘padrino’ è finito, morto”. “Il sorteggio rompe questo meccanismo ‘para-mafioso’, questo verminaio correntizio, come l’ha definito l’ex procuratore antimafia Roberti, poi eletto con il Pd al parlamento europeo”, “un mercato delle vacche”. Nordio afferma di non temere la politicizzazione del referendum: “Non faremo l’errore di Renzi. Se vincesse il no non cadrebbe in nessun caso il governo”, anche perché “in Parlamento abbiamo una maggioranza schiacciante”. “L’unico risultato sarebbe quello di fermare la riforma. E sarebbe una vittoria di quei pochi magistrati che sguazzano nel verminaio ai danni dei cittadini, di destra e di sinistra”.