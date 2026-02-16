«Con il dl bollette biogas e biomasse rischiano lo stop alle attività»

il decreto

Dopo un esame dell’ultima stesura del dl Bollette il settore del biogas elettrico «non ha alcuna certezza di poter proseguire la propria attività». Lo afferma Alessandro Bettoni, presidente della Federazione Nazionale Bioeconomia di Confagricoltura. Lo stesso rischio si corre per gli impianti a biomasse. Due filiere estremamente importanti per la sostenibilità e la resilienza delle imprese agricole e forestali italiane.

I rischi

«Il plafond previsto per i prossimi anni per i PMG (Prezzi minimi garantiti) va rivisto e va garantito un maggiore sostegno alla produzione di energia elettrica rinnovabile basata su filiere nazionali ed europee – commenta Bettoni –. In particolare, il plafond destinato al biogas è estremamente limitato e non adeguato al numero di impianti in produzione. Rischia anche di compromettere la copertura dei costi per gli impianti di piccole dimensioni che non hanno alternative produttive». Inoltre occorre tener presente che la riconversione a biometano potrà riguardare solo una parte degli impianti a biogas esistenti. Per cui andranno individuate specifiche soluzioni anche per gli impianti che non potranno riconvertire la loro produzione. Peraltro, il meccanismo di incentivazione post PNRR per la riconversione degli impianti a biometano è ancora da definire e dunque particolarmente incerto. Fermo restando che, tra autorizzazione e realizzazione, occorrono almeno 2 anni, durante i quali poter usufruire di PMG adeguati è un elemento indispensabile. «Il nostro Paese non può rinunciare ad una importante produzione elettrica rinnovabile al 100% made in Italy il cui utilizzo ha forte valenza ambientale (residui, ecc.) e garantisce una parte importante dell’economia agricola e delle aree interne», conclude Bettoni.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato