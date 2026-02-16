Mafia, droga e rapine: 13 arresti in Sardegna

il blitz

Dalle prime ore della mattinata è in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. L’indagine, denominata ‘Cavallo pazzo’, è focalizzata su un gruppo criminale organizzato, al quale sono attribuite rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la Pubblica Amministrazione, emersi all’esito di una complessa e articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile. Sono impegnati numerosi equipaggi della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Volo e delle unità cinofile, per l’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di 14 indagati, di cui 8 in carcere, 5 ai domiciliari e una persona con obbligo di dimora. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 10.30, presso la Questura di Cagliari.

