Pubblicato il: 18/02/2026 – 14:47
il dibattito sulla giustizia

Mattarella: «Rispettare il ruolo del Csm»

Il Capo dello Stato per la prima volta in 11 anni una seduta ordinaria del Consiglio

Pubblicato il: 18/02/2026 – 14:47
ROMA “Sono consapevole che non è consueta la mia presenza per i lavori ordinari del consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto, la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione”: così il Presidente Mattarella, presiedendo una seduta ordinaria del Csm per la prima volta da quando è in carica. (Agi)

