Pignataro supera Ferrero, è il più ricco d’Italia

la classifica

MILANO Andrea Pignataro, fondatore della società di software e dati finanziari Ion Group, è diventato la persona più ricca d’Italia. Secondo la classifica in tempo reale di Forbes, il suo patrimonio è salito a 42,8 miliardi di dollari: mezzo miliardo in più di quello di Giovanni Ferrero. Erano più di quattro anni che Ferrero occupava ininterrottamente la testa della classifica. L’ultimo a scavalcarlo, per un breve periodo, era stato Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. Pignataro è nato nel 1970 a Bologna, dove si è laureato in economia. Ha ottenuto un dottorato in matematica all’Imperial College di Londra, poi ha lavorato in Salomon Brothers, storica banca d’affari di Wall Street, confluita in Citigroup alla fine degli anni ’90. Ha fondato Ion nel 1999. È uno dei più riservati tra i miliardari italiani. Non parla quasi mai con i giornali e circolano poche sue foto, perlopiù datate. Si sa che ama la vela e che negli anni ha investito nell’immobiliare tra Sankt Moritz, Londra, Milano, Pisa e Sardegna. Ha speso anche 300 milioni per Canouan Estate, una proprietà di 1.280 acri con ville e hotel di lusso a Saint Vincent e Grenadine, nei Caraibi. A titolo personale ha fatto anche una puntata fuori dal mondo della finanza e dei dati quando ha investito in Macron, un marchio di abbigliamento sportivo della sua città.

