il caso
Epstein Files, arrestato l’ex ministro britannico Mandelson
È stato prelevato dagli agenti nella sua abitazione
Pubblicato il: 23/02/2026 – 18:23
Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell’ambito dell’indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News.
