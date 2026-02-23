Mattarella a Niscemi, applausi dei cittadini

la visita

NISCEMI «Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’architetto Roberto Palumbo che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana. Il presidente, che all’inizio della sua visita si è fermato a parlare con alcuni cittadini, a chi gli raccontava il proprio dramma ha detto anche: «So che è difficile in queste condizioni, lo capisco».

Qui c’era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto». Al suo arrivo nella piazza è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini presenti. «Presidente non si dimentichi di noi», hanno gridato i cittadini di Niscemi al presidente. «Non mi aspettavo che si fermasse – dice Palumbo – ci ha fatto capire che c’è attenzione». Al termine del sopralluogo i cittadini lo hanno nuovamente applaudito e hanno gridato: «Grazie per essere venuto». Il presidente si è diretto successivamente all’istituto scolastico “Mario Gori”. Il capo dello Stato ha fatto poi un sopralluogo nell’area del belvedere, che è nella zona rossa, accompagnato dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco Massimiliano Conti.





