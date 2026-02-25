«Nel Mediterraneo 300 minori morti dal naufragio di Cutro»

la strage

«Dalla tragica notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 del naufragio di Steccato di Cutro, in cui sono morti 94 uomini, donne e bambini a pochi metri dalla costa, sono più di 300 i minori – stima approssimata per difetto – che hanno perso la vita nel Mediterraneo. Di fronte alla tragedia di 3 anni fa, in cui molte persone vicinissimo alla costa, alla salvezza agognata, hanno trovato la morte, alle immagini di quella spiaggia dove il mare aveva restituito i giocattoli di chi grande non sarebbe diventato mai, si sono levati impegni che dicevano “mai più”, esattamente come accaduto a Lampedusa dopo il terribile naufragio del 2013. E invece la storia continua a ripetersi. Molti naufragi, però, non sono visibili, avvengono in alto mare, lontano dagli sguardi, senza tracce, come testimoniano i corpi di persone migranti che il mare sta restituendo un giorno dopo l’altro sulle coste calabresi e siciliane. Persone travolte dai flutti, ma respinte da un approccio che antepone la deterrenza alla protezione delle vite umane». Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, sottolineando che il Mediterraneo si conferma tra le rotte migratorie che causano il numero più elevato di vittime. Sono più di 34.200 le persone morte o disperse in mare nel Mediterraneo dal 2014, di cui quasi 3mila dopo il naufragio di Cutro, oltre 600 solo nel 2026. «Gli Stati europei si ostinano a rendere i confini esterni sempre più invalicabili, proponendo soluzioni improntate sulla deterrenza anziché sulla solidarietà, mentre salvare vite umane dovrebbe essere la preoccupazione principale», ha dichiarato Giorgia D’Errico, Direttrice Relazioni Istituzionali di Save the Children.

«È urgente un’assunzione di responsabilità condivisa tra gli Stati membri e le istituzioni europee, che garantisca un meccanismo coordinato e strutturato di ricerca e salvataggio delle persone in difficoltà in mare, agendo nel rispetto dei principi del diritto internazionale, e che si ponga l’obiettivo di garantire vie sicure e legali per l’ingresso in Europa. E invece, le recenti norme sul tema – dal Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, all’adozione della lista sui Paesi sicuri, al Disegno di legge sull’immigrazione, varato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio – sembrano andare in direzione opposta. Come la previsione di ampie e generiche ipotesi di interdizione delle acque territoriali alle navi di salvataggio: sanzionare e limitare l’attività delle navi nel Mar Mediterraneo, siano di esse organizzazioni non governative o mercantili, quando soccorrono e sbarcano le persone in difficoltà aderendo al diritto marittimo internazionale, è pericoloso e mette a rischio la vita delle persone, a maggior ragione se si tratta di minori e altre persone vulnerabili». «L’UE e gli Stati membri, conclude Save the Children, dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che migranti e rifugiati, molti dei quali minori, siano soccorsi e sbarcati nel minor tempo possibile in porti sicuri dove possano ricevere una protezione adeguata».

