Polizia, concorsi per 4.200 posti da ispettore superiore

“pacchetto” sicurezza

ROMA “Grazie al nuovo Pacchetto Sicurezza voluto dal Governo, quest’anno e nel 2027 saranno banditi 2 concorsi straordinari, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore della Polizia di Stato. Un impegno concreto per rafforzare l’operatività delle Forze di polizia”: lo ha riferito su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. (Agi)

