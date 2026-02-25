Skip to main content

Polizia, concorsi per 4.200 posti da ispettore superiore

ll ministro dell’Interno Piantedosi: saranno banditi nel 2027

Pubblicato il: 25/02/2026 – 19:24
ROMA “Grazie al nuovo Pacchetto Sicurezza voluto dal Governo, quest’anno e nel 2027 saranno banditi 2 concorsi straordinari, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore della Polizia di Stato. Un impegno concreto per rafforzare l’operatività delle Forze di polizia”: lo ha riferito su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. (Agi)

