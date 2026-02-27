Bill Clinton: «Non sapevo dei crimini di Epstein»

il caso

WASHINGTON «Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male». Lo ha detto Bill Clinton nella sua testimonianza su Jeffrey Epstein davanti alla Comissione di sorveglianza della Camera americana. «Non avevo idea dei suoi crimini», ha aggiunto l’ex presidente. «So quello che ho fatto e ancora più importante quello che non ho fatto. So quello che ho visto e ancora più importante quello che non ho visto», ha detto ancora nella sua dichiarazione iniziale pubblicata su X. L’ex presidente americano ha affermato nella sua dichiarazione iniziale di aver avuto solo una «breve conoscenza con Epstein», terminata «anni prima che i suoi crimini venissero alla luce» e di non aver mai visto «cosa stesse realmente accadendo».

Trump: «Non mi fa piacere che Bill Clinton sia interrogato»



Donald Trump ha detto di «non essere contento» che Bill Clinton sia interrogato dalla Commissione di vigilanza della Camera sul caso Jeffrey Epstein. «Non mi fa piacere», ha dichiarato ai giornalisti al seguito secondo quanto riportato da Bloomberg. In questi mesi il presidente americano ha più volte esortato la commissione a interrogare Clinton.

