Ultimo aggiornamento alle 10:21
il caso

Cinturrino e la lettera di scuse: «Pagherò»

L’agente in carcere con l’accusa di aver ucciso un pusher a Rogoredo

Pubblicato il: 27/02/2026 – 10:21
Cinturrino e la lettera di scuse: «Pagherò»

MILANO L’agente Carmelo Cinturrino, in carcere con l’accusa di avere ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel ‘boschetto’ di Rogoredo, a Milano, scrive una lettera di scuse. ‘Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia. Sono triste e pentito per ciò che ho fatto ma mi sono sentito disperato. Perdonatemi, pagherò per il mio errore’, si legge nella missiva consegnata al suo legale

Abderrahim Mansouri
carmelo cinturrino
droga rogoredo
lettera di scuse Carmelo Cinturrino
omicidio pusher rogoredo
Nazionale
