Cinturrino e la lettera di scuse: «Pagherò»

il caso

MILANO L’agente Carmelo Cinturrino, in carcere con l’accusa di avere ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel ‘boschetto’ di Rogoredo, a Milano, scrive una lettera di scuse. ‘Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia. Sono triste e pentito per ciò che ho fatto ma mi sono sentito disperato. Perdonatemi, pagherò per il mio errore’, si legge nella missiva consegnata al suo legale