Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il caso
Cinturrino e la lettera di scuse: «Pagherò»
L’agente in carcere con l’accusa di aver ucciso un pusher a Rogoredo
Pubblicato il: 27/02/2026 – 10:21
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
MILANO L’agente Carmelo Cinturrino, in carcere con l’accusa di avere ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel ‘boschetto’ di Rogoredo, a Milano, scrive una lettera di scuse. ‘Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia. Sono triste e pentito per ciò che ho fatto ma mi sono sentito disperato. Perdonatemi, pagherò per il mio errore’, si legge nella missiva consegnata al suo legale
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali