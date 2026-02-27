camorra

NAPOLI Si è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l’imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa (Caserta) Tullio Iorio, che si occupa della fornitura di calcestruzzo e dei lavori edili e stradali, a cui il Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un patrimonio immobiliare da 2,2 milioni di euro. Il decreto di sequestro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emesso su richiesta della Dda di Napoli (procuratore aggiunto Michele Del Prete, pm Maurizio Giordano), riguarda le quote e dell’intero compendio aziendale di una società, di 15 immobili tra fabbricati e terreni ubicati nella provincia di Caserta, di 4 autoveicoli, nonché di rapporti bancari e finanziari. Iorio è stato condannato, in via definitiva, per riciclaggio aggravato dalla circostanza mafiosa ed è attualmente rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbativa d’asta. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che già dai primi anni duemila faceva parte di un ristretto circuito di imprenditori di riferimento della fazione Schiavone del clan dei Casalesi e, secondo diversi collaboratori di giustizia, era anche componente di un sistema di alterazione di gare pubbliche, soprattutto nella provincia di Caserta, grazie a intestazioni fittizie di società, corruzione e atti intimidatori commessi sfruttando la forza del clan. La federazione mafiosa casalese avrebbe consentito a Iorio di aggiudicarsi appalti pubblici di rilievo e consistenti forniture di calcestruzzo, beneficiando di un flusso costante di risorse economiche frutto false fatturazioni, prelievi di denaro contante e monetizzazione di titoli di credito, con percentuali commisurate al valore delle commesse o ai quantitativi forniti.

