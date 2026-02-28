Attacco in Iran, colpita anche Dubai: bloccato il ministro Crosetto

Medio Oriente

Il ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l’attacco in Iran, per tornare in Italia. Il ministro era partito ieri da Roma con un volo civile per andare a prendere la propria famiglia e poi con loro fare rientro. Il ministro della Difesa ha partecipato questa mattina in videoconferenza al vertice di palazzo Chigi convocato subito dopo l’attacco all’Iran. (Ansa)