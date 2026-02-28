Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Medio Oriente

Attacco in Iran, colpita anche Dubai: bloccato il ministro Crosetto

Era partito ieri da Roma per andare a prendere la propria famiglia e fare rientro

Pubblicato il: 28/02/2026 – 18:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Attacco in Iran, colpita anche Dubai: bloccato il ministro Crosetto

Il ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l’attacco in Iran, per tornare in Italia. Il ministro era partito ieri da Roma con un volo civile per andare a prendere la propria famiglia e poi con loro fare rientro. Il ministro della Difesa ha partecipato questa mattina in videoconferenza al vertice di palazzo Chigi convocato subito dopo l’attacco all’Iran. (Ansa)

Argomenti
attacco dubai
CROSETTO
DUBAI
medio oriente
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x