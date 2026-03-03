L’Iran colpisce l’ambasciata Usa a Riad

la guerra

«L’Idf sta attualmente conducendo attacchi simultanei a Teheran e Beirut. L’Aeronautica Militare israeliana ha avviato attacchi mirati contro obiettivi militari del regime terroristico iraniano e dell’organizzazione terroristica Hezbollah». Lo scrive l’Idf su Telegram. «Un aereo dell’Aeronautica Militare israeliana ha colpito e smantellato una cellula di agenti del sistema di difesa aerea del regime terroristico iraniano mentre tentavano di azionare sistemi contro l’Idf – scrive Tsahal – L’Aeronautica Militare israeliana continua a colpire i lanciatori di missili balistici iraniani e i siti di lancio che prendono di mira i velivoli dell’Aeronautica Militare israeliana». «L’Idf non permetterà al regime terroristico iraniano di colpire i velivoli dell’Aeronautica Militare israeliana e continueranno a colpire i tentativi di armare i lanciamissili. L’Aeronautica Militare israeliana continua a colpire siti di lancio di missili, lanciamissili e missili balistici».

Salgono a sei i militari Usa uccisi. Colpita l’ambasciata a Riad

Intanto salgono a sei i militari americani uccisi in Iran dall’inizio dell’operazione. Lo riferisce il Comando Centrale americano. Ieri sera l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad è stata colpita da due droni suicidi presumibilmente lanciati dall’Iran, che hanno causato «un piccolo incendio e danni materiali minori», secondo una nota del ministero della Difesa saudita. Non risultano vittime. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reagito alla notizia promettendo una risposta «presto». La sede diplomatica aveva già diffuso un’allerta ordinando al personale e raccomandando ai cittadini statunitensi di «mettersi al riparo» a Gedda, Riad e Dhahran e di limitare gli spostamenti non essenziali verso installazioni militari. «La missione degli Stati Uniti in Arabia Saudita continua a monitorare la situazione regionale», si legge nell’avviso, che invita a «mantenere un piano personale di sicurezza», «evitare manifestazioni e grandi assembramenti “e «seguire le istruzioni delle autorità locali».



Trump: «Munizioni illimitate; possiamo fare guerra per sempre»



Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti hanno una quantità di munizioni talmente grande, «praticamente illimitata», da poter «combattere una guerra per sempre e vincerla». «Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi. Le guerre possono essere combattute “per sempre”, e con grande successo, usando solo queste scorte (che sono migliori delle migliori armi di altri paesi!)», ha affermato su Truth il capo della Casa Bianca che tuttavia non si dice soddisfatto delle armi di “massimo livello”.

