Erdogan: «Turchia in allerta, l’Iran è avvisato»

l’annuncio

ROMA La Turchia ha messo in guardia l’Iran dai rischi che possono derivare dal commettere errori in questo conflitto. Lo ha detto questa sera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel tradizionale discorso che rompe il digiuno del Ramadan. Dopo l’episodio del missile iraniano abbattuto ieri sullo spazio aereo turco, oggi il presidente ha voluto rassicurare il Paese. «Abbiamo preso contromisure accurate, non ci sono problemi ai nostri confini. Abbiamo sufficientemente messo in guardia l’Iran dai rischi di questa guerra e ricordato che la Turchia da’ valore all’amicizia tra Paesi, non si cada in errori e non si infranga il diritto», ha dichiarato il presidente turco.

