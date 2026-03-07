Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:26
Medio Oriente

Missione a Cipro, partita la Fregata Martinengo

Parteciperà a un’operazione internazionale per proteggere l’isola

Pubblicato il: 07/03/2026 – 7:26
È partita nel pomeriggio da Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo. L’unità della Marina Militare italiana è diretta a Cipro, dove parteciperà a un’operazione internazionale coordinata con Spagna, Francia e Olanda per garantire la protezione dell’isola. L’arrivo nell’area operativa è previsto entro domenica. Un’unità d’eccellenza Operativa dal 2018, la Martinengo vanta una solida esperienza in scenari critici: recentemente è stata protagonista della missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, dove ha protetto il traffico mercantile dalle minacce Houthi. Tecnologia e Difesa Parte del programma italo-francese delle fregate multi-missione (Classe Bergamini), la nave conta su un equipaggio di oltre 160 militari. Per quanto riguarda l’armamento, è dotata di:

  • Un cannone prodiero per l’interdizione navale e obiettivi terrestri a lungo raggio.
  • Sistemi missilistici Aster 30, progettati specificamente per la difesa aerea e antimissile d’area.
