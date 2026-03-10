Tensione nello Stretto di Hormuz: missione per proteggere le navi

il conflitto

Al decimo giorno di guerra e dopo oltre 1.300 morti in Iran, il Pentagono annuncia la ‘più intensa’ serie di attacchi sul Paese degli ayatollah. Anche Netanyahu sembra contraddire l’annuncio della fine imminente delle ostilità fatto ieri da Trump: «Stiamo spezzando le ossa all’Iran, ma non abbiamo ancora finito” tanto che il regime di Teheran avverte il presidente americano: «Stai attento a non essere eliminato tu». Continuano i raid nel Golfo e di Israele in Libano, Ankara schiera i Patriot.

Intanto Starmer ha sentito Merz e Meloni: al via un’operazione per difendere le navi nello Stretto di Hormuz. Domani le comunicazioni della premier in Parlamento: verso due risoluzioni.

Monito del Capo dello Stato Mattarella: «Non permettere una regressione autoritaria. Attenti a forme fraudolentemente rappresentative. No alla pretesa di chi vuole agire fuori dagli organismi sovranazionali».

Tonfo del greggio dopo l’annuncio Usa sulla petroliera scortata

L’annuncio del ministro dell’Energia americano Chris Wright sull’attraversamento dello Stretto di Hormuz ha innescato una corsa al ribasso del petrolio, arrivato a perdere fino al 15% nell’arco di pochi minuti. Wright ha successivamente cancellato il post su X. Dopo aver sfondato quota 100 dollari, il greggio è in calo fin dall’after hours e si aggira ora sugli 80 dollari al barile.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato