Il Gruppo Antenna compra il 100% di Gedi

Editoria

K Group, proprietaria di Antenna Group, gruppo internazionale attivo nei media, nella produzione dei contenuti e nell’intrattenimento, annuncia oggi l’acquisizione del 100% di Gedi Gruppo Editoriale da Exor, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. L’operazione non include La Stampa, che – come Gedi ha recentemente annunciato – è stata oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo SAE, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Contestualmente è previsto un accordo per la cessione di Stardust, che viene esclusa dal perimetro dell’operazione. Con l’acquisizione di Gedi, Antenna “rafforzerà una realtà indipendente di primo piano nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento con base in Italia, con una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale”.

Mirja Cartia d’Asero sarà l’AD del Gruppo

“Mirja Cartia d’Asero, manager di grande esperienza con un percorso consolidato alla guida di organizzazioni nei settori media e finanziario, assumerà il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo Gedi”. Lo riferisce Antenna Group, a seguito del completamento dell’operazione di acquisizione del Gruppo Gedi. “Mirja lavorerà a stretto contatto con il management di Gedi per sostenere il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del Gruppo. Mario Orfeo, direttore del quotidiano dal 2024, continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di La Repubblica, garantendo continuità editoriale e gestionale, mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche”, spiega Antenna in una nota. Mirja Cartia d’Asero, rappresentante di Antenna Group e prossima CEO del Gruppo Gedi, ha dichiarato: “A nome di Theodore Kyriakou, Presidente di Antenna Group, e della famiglia Antenna, siamo lieti di dare il benvenuto a Gedi nel nostro Gruppo. Insieme, valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo. Antenna Group condivide un profondo impegno verso l’integrità, l’indipendenza editoriale e un’informazione affidabile, e attribuisce grande importanza al rispetto della cultura e dell’identità locale, elementi fondamentali per un’editoria solida e credibile. Con i talenti altamente qualificati dell’Italia e una comprovata capacità di sviluppare potenti brand internazionali, vediamo un grande potenziale per Gedi nel consolidare la propria posizione come punto di riferimento per il giornalismo di qualità e l’innovazione mediatica”.

«Investiremo nuove e significative risorse per Repubblica»

Antenna prevede di investire “nuove e significative risorse per ampliare la diffusione de la Repubblica e valorizzare il lavoro, più volte premiato, dei suoi numerosi e talentuosi giornalisti”. E’ quanto si legge nella nota in cui il gruppo Antenna comunica l’acquisizione del 100% del gruppo Gedi. “Parallelamente, Antenna – spiega il comunicato – intende sviluppare ulteriormente il business radiofonico di Gedi, creando un importante hub radiofonico nel Mediterraneo, e investire nella produzione di documentari informativi, nello streaming, nei podcast, nella produzione musicale ed editoriale, nell’education e nel cinema, ambiti in cui Antenna vanta una comprovata esperienza di investimenti di successo. Antenna si impegna a investire nel giornalismo italiano e a rafforzare il ruolo dell’Italia come protagonista nel panorama dell’informazione e dell’intrattenimento”. Antenna intende anche rafforzare le collaborazioni editoriali già attive con HuffPost Italia, National Geographic Italia e altri partner. Parallelamente, il gruppo è in fase di confronto con partner strategici negli Stati Uniti per arricchire ulteriormente il portafoglio Gedi con nuovi brand dell’informazione e dell’intrattenimento. Antenna cercherà di collaborare con altri gruppi e imprenditori locali italiani, come parte della sua strategia di crescita in Italia.

Il Cdr: annuncio vendita oggi è la mancanza di rispetto finale

“Dopo una lunghissima gestazione, durata oltre nove mesi, Exor comunica la cessione del Gruppo Gedi ad Antenna Group proprio nelle ore in cui i giornalisti sono impegnati nel lavoro per raccontare la vittoria del No al referendum, momento assai importante per l’Italia intera e per il nostro giornale. Scegliere un giorno del genere è la finale mancanza di rispetto verso il giornale e la sua storia dell’ormai ex editore di Repubblica”. Così in una nota il Cdr di La Repubblica.”Non sentiremo la sua mancanza – si aggiunge -. Dopo aver smembrato e venduto pezzo a pezzo uno storico gruppo editoriale, l’addio di John Elkann a Gedi avviene quindi nel peggiore dei modi, senza tenere in alcun conto nel contratto di compravendita le richieste di garanzie occupazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori, di perimetro e di rispetto dell’indipendenza e della collocazione del giornale per cui la redazione di Repubblica continuerà a battersi ricorrendo a qualsiasi strumento di lotta. Una richiesta di garanzie che adesso riproporremo per intero al nuovo editore augurandoci che le belle intenzioni di sviluppo del gruppo Gedi ribadite nella prima nota stampa trovino realizzazione nel pieno rispetto dei livelli occupazionali, delle realtà delle redazioni locali, della storia di questo giornale. La nostra battaglia non è finita, ma continua”.