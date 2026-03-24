Meloni: «Santanchè faccia come Delmastro e Bartolozzi»

la dichiarazione

ROMA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni «esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè». Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. La ministra del Turismo, è indagata per truffa aggravata all’Inps (gestione cassa integrazione Covid-19) e falso in bilancio relativo a Visibilia Editore, con contestazioni che coprono il periodo 2016-2023. Le accuse includono anche la bancarotta fraudolenta per il caso Ki Group e il recente fallimento di Bioera Spa.

Nonostante le pressioni della presidente del Consiglio, al momento, fanno sapere fonti del ministero, sono confermati tutti gli impegni in agenda di Santanché per domani e per i prossimi giorni. In particolare domani mattina la ministra è attesa in ufficio alle 9.30 e tra gli impegni della giornata ci sono le riunioni per l’organizzazione del Forum internazionale sul Pet Tourism di maggio a Roma. Giovedì parteciperà al convegno di Assomarinas alle 15.

Pd: «Santanchè si dimetta subito, pronta mozione sfiducia»

«Chiediamo le dimissioni immediate della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Se non vuole dare retta a noi, ascolti almeno la sua premier. In ogni caso presenteremo in Aula una nostra mozione di sfiducia»: Lo scrive in una nota Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.

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