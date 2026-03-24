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l’attacco
Raid russi sull’Ucraina: 3 morti e 14 feriti
Colpite le città di le città di Poltava e Zaporizhzhia
Pubblicato il: 24/03/2026 – 7:47
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Le autorità di Kiev affermano che stanotte la Russia ha lanciato un attacco combinato di missili e droni contro diverse città ucraine, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre 14. Lo riportano i media locali. Esplosioni sono state udite in particolare nelle città di Poltava e Zaporizhzhia, mentre l’allerta antiaerea è scattata in tutto il Paese a eccezione della regione meridionale di Odessa.
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