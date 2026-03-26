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Tajani: «Stefania Craxi è il nuovo capogruppo al Senato»

«Forza Italia è un partito vivo»

Pubblicato il: 26/03/2026 – 16:08
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Tajani: «Stefania Craxi è il nuovo capogruppo al Senato»

 «Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di Forza Italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro». Lo scrive su X il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. «Forza Italia – aggiunge – è un partito vivo, un punto di riferimento per tutti quegli italiani che si ritrovano nei valori della libertà e del popolarismo. Continueremo ad affermarci sempre come il centro della politica italiana. Con le iniziative e con i prossimi congressi regionali lavoriamo per allargare sempre di più i nostri orizzonti, abbracciare tutte quelle forze che condividono il nostro percorso. A radicarci sul territorio, a valorizzare la nostra base e i nostri militanti. Non abbiamo paura della democrazia, non abbiamo paura del confronto con il popolo. Forza Italia, nel solco e nell’eredità di Silvio Berlusconi, non perderà mai la sua rotta».

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