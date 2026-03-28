Anm, Giuseppe Tango nuovo presidente per acclamazione

giustizia

ROMA Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm. Tango è stato appena eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione dove oggi l’ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. Si è proceduto poi anche con l’elezione formale di Tango come previsto da statuto ed è stato eletto con 31 voti e un astenuto. Prima dell’applauso che ha ‘incoronato’ alla guida dell’Anm Tango, era stato Cesare Parodi a indicarlo a nome del gruppo di Magistratura Indipendente: “Non è mistero che sono legato a una salda amicizia con Antonio D’Amato, persona che avremmo voluto presentare: ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non ritiene doversi presentare. Mi è un gruppo fortemente democratico e non possiamo che fare nostra l’indicazione degli elettori, dei colleghi che a livello nazionale hanno espresso 700 preferenze per Giuseppe Tango”.

”Non posso che ringraziare tutti voi per aver scelto di riporre la vostra fiducia in me, io mi impegnerò fino in fondo per non deluderla in nessun modo”. Lo ha detto Giuseppe Tango, appena eletto alla guida dell’Anm ringraziando anche l’ex presidente Parodi ”per la sua instancabile opera, per il modo e il tatto umano con cui ha condotto la Anm in una fase di acque assai tempestose”.

Il profilo

Quarantatré anni, palermitano, giudice del lavoro al Tribunale di Palermo, ex presidente della Ges dello stesso capoluogo siciliano, Giuseppe Tango raccoglie il testimone di Cesare Parodi dimessosi per motivi familiari: è come lui espressione del gruppo di Magistratura Indipendente ed era stato il candidato più votato alle elezioni del Comitato direttivo centrale dell’associazione che oggi lo ha scelto al vertice. Tango, che molto si è speso nella campagna referendaria, fin dall’ingresso in magistratura si è interessato all’associazionismo giudiziario. E’ stato componente dell’Ufficio sindacale Anm di Palermo, componente delle Commissioni di studio permanenti Anm ”Carichi esigibili” e ”Diritto del lavoro”; è stato anche componente della Ges Palermo, di cui ha assunto poi la presidenza. Eletto in seguito nel Cdc dell’Anm ha ricoperto fino a oggi la carica di coordinatore dell’Ufficio sindacale della stessa associazione.

