Corteo per il Ponte a Messina, Ciucci: «Insensato fermare il progetto»

la manifestazione

MESSINA Circa 1.500 persone partecipano a Messina alla manifestazione “L’ora del Ponte”, organizzata dalle associazioni favorevoli alla realizzazione dell’infrastruttura. All’iniziativa hanno aderito anche Confindustria, Sicindustria, UnionCamere, Ance, Confagricoltura, Anita, Federbeton, Fipe, Cisl, Fai – Federazione Autotrasportatori Italiani, Fedit Federazione Italiana Trasportatori, Confartigianato Trasporti, Trasportounito, Assotir, Fiap Autotrasportatori. E’ presente, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Il nostro cronoprogramma si basa sul lavoro che abbiamo già fatto, su quello in corso e sul rispetto del programma dettagliato che il recente decreto legge ha fissato in maniera impegnativa e trasparente”. Ha detto l’ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci a margine della manifestazione a piazza Unione Europea. “In base a questo – ha aggiunto – contiamo di poter completare l’iter procedurale approvativo entro settembre, il che vuol dire nell’ultimo trimestre le prime attività sul territorio. Come ho detto sempre l’avvio sarebbe graduale perché si parte così con un grande progetto, le opere propedeutiche, le bonifiche, la soluzione delle interferenze, l’archeologia, ma anche con le prime opere richieste dalle città dalle amministrazioni, quelle concordate con Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”. “Non sono un politico – ha infine aggiunto rispondendo ad una domanda se una possibile crisi del governo possa fermare l’opera – e non voglio fare valutazioni di tipo politico, sono un tecnico come tale ho avuto un incarico di realizzare quest’opera e quindi continueremo a lavorare col massimo impegno per realizzarlo. Io credo che sarebbe poco sensato fermare il progetto, rallentarlo, perché significa tempi e costi e questo credo che non ce lo possiamo più permettere”.