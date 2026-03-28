Salvini: «Il Ponte la più grande operazione contro mafia e ‘ndrangheta»

il corteo a messina

MESSINA «Il Ponte è un segnale di speranza per gli italiani, sarà una grande opera di reimmigrazione positiva in Sicilia non le migliaia di persone che arrivano con i barconi a Lampedusa. A chi usa la criminalità organizzata per bloccare l’opera io dico che sarà la più grande operazione contro mafia e ‘ndrangheta che prospera dove non c’è lavoro». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Messina alla manifestazione “L’ora del ponte” a sostegno della realizzazione dell’opera.