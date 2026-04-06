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Trump: «La proposta dell’Iran un grande passo, ma insufficiente»

Il presidente Usa: «La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose»

Pubblicato il: 06/04/2026 – 19:21
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Trump: «La proposta dell’Iran un grande passo, ma insufficiente»

La proposta per un “cessate il fuoco” di 45 giorni con l’Iran rappresenta un “passo significativo” verso la soluzione della crisi “ma non è ancora sufficiente”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, a margine della cerimonia di consegna delle uova pasquali alla Casa Bianca. “Hanno presentato una proposta, ed è una proposta importante. E’ un passo significativo. Non è abbastanza, ma è un passo davvero significativo”, ha detto Trump, commentando la bozza recapitata dai Paesi che stanno lavorando a una mediazione. Il piano prevede una sospensione delle ostilità per permettere ai negoziatori di arrivare a una pace complessiva. “Vedremo cosa succede. La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose”, ha osservato.

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