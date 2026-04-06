Trump: «La proposta dell’Iran un grande passo, ma insufficiente»
Il presidente Usa: «La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose»
La proposta per un “cessate il fuoco” di 45 giorni con l’Iran rappresenta un “passo significativo” verso la soluzione della crisi “ma non è ancora sufficiente”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, a margine della cerimonia di consegna delle uova pasquali alla Casa Bianca. “Hanno presentato una proposta, ed è una proposta importante. E’ un passo significativo. Non è abbastanza, ma è un passo davvero significativo”, ha detto Trump, commentando la bozza recapitata dai Paesi che stanno lavorando a una mediazione. Il piano prevede una sospensione delle ostilità per permettere ai negoziatori di arrivare a una pace complessiva. “Vedremo cosa succede. La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose”, ha osservato.