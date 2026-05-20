Crotone, Lupi al fianco di Voce: «La Calabria oggi è un modello di buon governo»

la campagna elettorale

CROTONE «Per la prima volta il Sud cresce più del Nord. Il Sole 24 Ore l’altro giorno ha sottolineato come la scelta fatta nella ripartizione dei fondi del Pnrr abbia dato i suoi frutti». Lo ha detto Maurizio Lupi partecipando a Crotone ad una iniziativa elettorale a sostegno delle liste che appoggiano il candidato sindaco Vincenzo Voce. «La Regione Calabria – prosegue – con orgoglio è uscita dal commissariamento per la sanità e si stanno affrontando grandi questioni che permetteranno non solo al Sud di colmare il divario con il Nord, ma a tutta l’Italia di tornare a crescere. Credo che questa sia la sfida che abbiamo davanti e la stiamo affrontando anche a livello nazionale: con la scelta sul salario giusto, su un piano casa sempre più urgente e sul tema dei giovani e dell’occupazione, che va affrontato al Sud come al Nord. La Calabria, comunque, mi sembra stia dando un esempio e una testimonianza di buon governo su come si possa ritornare a essere orgogliosi».

«Noi Moderati sta crescendo in Calabria»

«Credo, tra l’altro – ha detto Lupi – che queste elezioni amministrative premieranno il centrodestra e dalla Calabria arriverà certamente un segnale importante, sia per Crotone che per Reggio Calabria, che sono le due città più importanti chiamate al voto. Qui in Calabria Noi Moderati sta crescendo in maniera radicata su tutto il territorio. Abbiamo due consiglieri regionali, il 4% alle elezioni regionali e candidati in tutte le liste delle amministrative. Il progetto di Noi Moderati si compie sempre di più: dare più forza al centro del centrodestra. Una delle quattro proposte politiche del centrodestra si sta rafforzando; abbiamo quindi bisogno di portare, proprio in queste elezioni comunali, concretezza, serietà e responsabilità». Voce, dal canto suo, non ha nascosto che con Noi Moderati «ci sono stati problemi superati per l’obiettivo comune che è l’interesse della città». Il candidato sindaco del centrodestra ha sottolineato l’importanza della «filiera istituzionale per chiedere la massima attenzione a livello regionale e nazionale su Crotone. Sono convinto che con gli amici Noi Moderati avremmo un bel consiglio comunale. Tra qualche giorno continueremo a lavorare senza perdere tempo per il ballottaggio».

Sulle spese per la difesa

Su patto di stabilità e spese per la difesa Lupi ha aggiunto: «Come si può uscire dal patto di stabilità per le giuste spese militari, se ne può uscire per sostenere le famiglie». Sull’emendamento ritirato dal governo che chiedeva una revisione dell’obiettivo Nato del 5% del Pil di spese per le spese militari, Lupi ha spiegato: «Noi abbiamo una posizione chiara che non è mai stata messa in discussione all’interno del centrodestra. Bisogna investire risorse per la difesa, lo abbiamo concordato con l’Europa. Queste spese sono fuori dal Patto di stabilità. Su questo impegno dobbiamo proseguire, anche perché è evidente ciò che sta accadendo nel mondo. Non possiamo affermare di non voler dipendere dagli Stati Uniti o da altre alleanze, se l’Europa e l’Italia non sono in grado di creare un sistema di sicurezza che le renda autonome. La posizione che abbiamo ribadito all’Europa, e ho visto che ci sta riflettendo grazie alla lettera scritta da Giorgia Meloni – ha aggiunto – è chiara: proprio perché vogliamo investire risorse per la difesa, dobbiamo averne anche per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e per evitare la recessione; le due cose procedono insieme. Per Noi moderati non c’è mai stata l’ipotesi di fare un passo indietro sulle spese al 5% per la difesa, quindi si proseguirà senza problemi».