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notte di sangue

Agguato a Napoli, ucciso 48enne vicino al clan Contini

Antonio Mauro è stato ferito mortalmente da uno dei sei colpi sparati da due persone a bordo di uno scooter

Pubblicato il: 17/06/2026 – 7:40
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Agguato a Napoli, ucciso 48enne vicino al clan Contini
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NAPOLI Un uomo di 48 anni, Antonio Mauro, per gli inquirenti vicino al clan Contini, è stato ucciso questa notte a Napoli nella zona di Porta Capuana. Mauro, secondo una prima ricostruzione, mentre era nei pressi della sua abitazione, è stato raggiunto da due persone a bordo di scooter che gli hanno sparato almeno sei colpi contro, uno dei quali lo ha ferito mortalmente. La polizia indaga, acquisendo testimonianze ed eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza in zona.

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