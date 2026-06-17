Alta velocità in tilt, disagi e ritardi fino a due ore

l’interruzione

La linea dell’Alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è rimasta sospesa dalle 10.20 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica fino alle 16:20. Un’interruzione che ha provocato diverse cancellazioni di treni e i ritardi fino a due ore. Al momento sono sei i treni cancellati mentre sono venti quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Dalle ore 16.20 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna è in graduale ripresa sul binario in direzione Sud tra Melegnano e Piacenza. «I tecnici di Rfi – viene spiegato – sono intervenuti tempestivamente e hanno riattivato uno dei due binari, consentendo la progressiva ripresa del traffico ferroviario lungo la tratta interessata. Proseguono nel frattempo le attività per il completo ripristino dell’infrastruttura e la riattivazione anche dell’altro binario, con l’obiettivo di riportare la linea alla piena funzionalità nel più breve tempo possibile». Sono tre i treni diretti in Calabria che portano, al momento, un ritardo superiore a 60 minuti: si tratta dei Frecciarossa sulla tratta Milano-Reggio Calabria Centrale FR9587, FR9623, FR9639.

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