l’insediamento

COSENZA Il Consiglio provinciale di Cosenza (post elezioni) è convocato in seduta straordinaria per i primi adempimenti del nuovo mandato presidenziale di Rosaria Succurro. L’ordine del giorno viene affrontato, in successione, partendo dalla convalida dell’elezione e ovviamente dal giuramento della Presidente della Provincia. Emozionata e visibilmente commossa, Succurro pare essersi messa alle spalle gli ultimi difficili giorni in cui è stata letteralmente travolta dalle polemiche. Il riferimento è alla concessione – a titolo gratuito – di una collaborazione al marito, l’avvocato Marco Ambrogio.

Scelta discussa e discutibile che ha sollevato la veemente reazione prima del presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca (leggi qui) e poi del Pd che per bocca della sub commissaria della Federazione provinciale dem Maria Locanto ha bollato la decisione come simbolo del «degrado del centrodestra» (leggi qui). Ai nostri microfoni, la presidente conferma l’incarico: «È prerogativa del presidente dare degli incarichi a titolo gratuito e fiduciario. Con la stessa decisone con la quale ho concesso l’incarico, allo stesso modo comunico che continuerà».

Le priorità della Provincia

«Non solo compiti specifici della Provincia, ma l’obiettivo è essere più vicini ai territori grazie ai fondi del Pnrr. Voglio cogliere questa opportunità», sostiene Succurro. Che aggiunge: «Non solo viabilità, edilizia scolastica, ma anche l’attenzione al raggiungimento di alcuni obiettivi: la costituzione della task force con i comuni e poi marketing e turismo territoriale in collaborazione con la Regione e ancora cultura e sostegno alle minoranze linguistiche. Infine, occorre trasformare delle criticità come quelle legate ai rifiuti e alla depurazione in opportunità. Saranno delle priorità».