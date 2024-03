Champions League, il Napoli di Calzona eliminato dal Barcellona

il risultato

BARCELLONA Dice addio alla Champions League il Napoli del calabrese Francesco Calzona. A condannare gli azzurri la sconfitta in casa dei blaugrana per 3-1, dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. I campioni d’Italia in carica vengono colpiti nel primo tempo con le reti nell’arco di tre minuti di Fermin Lopez e di Cancelo. Il Napoli reagisce e alla mezz’ora trova il gol Rrahmani che accorcia le distanze portando il risultato sul 2-1. Nel secondo tempo azioni da una parte all’altra, con un colpo di testa di Lindstrom che sfiora la porta e manca la rete del 2-2. Errore punito subito dal Barcellona che chiude la partita con il tap in di Lewandowski. Nel finale il Napoli ci prova ancora ma le speranze si fermano sulla traversa colpita da Olivera. Polemiche per un rigore non assegnato al Napoli su un presunto pestone subito da Osimhen. La squadra di Calzona abbandona la Champions League e rinuncia anche al prossimo Mondiale per Club, sancendo la qualificazione della Juventus.