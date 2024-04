Europee, Princi e Rosa i candidati calabresi di Fi nella lista con Tajani e Mussolini – TUTTI I NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME Sono due i calabresi inseriti nella lista di Forza Italia per il collegio Sud in vista delle elezioni europee. Al nome della vicepresidente della Regione, Giusi Princi, già anticipato dal Corriere della Calabria e poi ufficializzato dal governatore Roberto Occhiuto e dal coordinatore regionale azzurro Francesco Cannizzaro, si aggiunge quello di Riccardo Rosa, coordinatore provinciale di Noi Moderati di Cosenza: Rosa è in pratica espressione della componente che fa riferimento al partito di Maurizio Lupi, che con Forza Italia ha siglato un accordo politico ed elettorale, e di fatto è il nome che prende il posto di Pino Galati, il più volte parlamentare e sottosegretario, inizialmente indicato da Noi Moderati ma poi ritirato per diverse ragioni politiche. Princi è al numero 6 della lista, Rosa al numero 15 della lista di Forza Italia, che sarà guidata come capolista dal leader nazionale Antonio Tajani, atteso giovedì e venerdì in Calabria per aprire la campagna elettorale nella nostra regione e annunciare nuove adesioni a Fi, tra cui – a quanto si apprende – quella del consigliere regionale Antonello Talerico. Secondo i bene informati, il partito calabrese comunque si attesterà proprio sul sostegno a Tajani, Princi e l’uscente Fulvio Martusciello. Nella lista azzurra per le Europee inoltre è candidata anche Alessandra Mussolini, un nome che secondo alcuni osservatori politici è significativo del fatto che nel centrodestra sembra sia partita la “gara” a rosicchiare voti alla premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con candidature che strizzano l’occhio alla destra e ai suoi tratti identitari dopo che la Lega, per volontà del leader Matteo Salvini, candiderà alle Europee, in tutte le circoscrizioni, il generale – oggi sospeso – dell’Esercito Roberto Vannacci, campione dell’ultra-destra con le sue pozioni xenofobe e omofobe. (c. a.)

LISTA FORZA ITALIA-EUROPEE COLLEGIO SUD

Antonio Tajani

Isabella Adinolfi

Fulvio Martusciello

Alessandra Mussolini

Lucia Vuolo detta Volo

Giuseppina Princi detta Giusi

Paolo Soccorso dell’Elba

Antonella Ballone

Angelo Antonio D’Agostino

Laura De Mola

Raffaele De Rosa

Sonia Palmieri

Barbara Ricci

Riccardo Rosa

Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello

Marcello Vernola

