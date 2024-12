Il procuratore di Brescia: «La ‘ndrangheta si è adeguata al territorio»

l’operazione

BRESCIA «È un’indagine che conferma il radicamento di organizzazioni criminali che trovano articolazioni anche in questo territorio. Parliamo di soggetti legati alla ‘ndrangheta che avrebbero sfruttato la fama criminale dell’organizzazione d’origine, adeguandosi al territorio del nord dove si occupa di materia fiscale». Lo ha detto il procuratore capo di Brescia Francesco Prete in merito all’inchiesta antimafia che stamattina ha portato ad una serie di arresti in quattro regioni per presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nel territorio bresciano, oltre a 1,8 milioni di euro sequestrati. Ai domiciliari anche una suora. Un’inchiesta, coordinata dai pm Francesco Carlo Milanesi e Teodoro Catananti, durata tre anni. «Nel Bresciano c’è un radicamento mafioso viscido – ha aggiunto Prete – che rende difficile il nostro lavoro».

