Natale, la spesa degli italiani supererà i 25 miliardi

verso le feste

ROMA La spesa degli italiani per il Natale 2024 raggiungerà quest’anno i 25,6 miliardi di euro tra alimentari, viaggi, regali e ristorazione, con una spesa media da 992 euro a famiglia. E’ la stima preliminare del Codacons. Per queste festività giocano un ruolo primario il Black Friday, che ha spinto al rialzo gli acquisti, ma anche il caro-prezzi che interessa alcuni settori, dagli alimentari al turismo. “La prima voce a salire rispetto allo scorso anno è quella relativa ai regali da destinare ad amici e parenti, con circa 9,5 miliardi di euro di doni che finiranno sotto l’albero. – spiega il Codacons – Ad influire su tale dato è il Black Friday, con ben un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti che ha rappresentato un regalo di Natale anticipato, consolidando il trend degli ultimi anni. In testa alla classifica dei beni che saranno più regalati a Natale si trovano quest’anno, dopo gli immancabili giocattoli destinati ai bambini, capi di abbigliamento e accessori, seguiti da elettronica e alimentari, ma prende sempre più piede la tendenza a regalare esperienze come biglietti per concerti ed eventi, trattamenti estetici, servizi termali, massaggi, viaggi, degustazioni enogastronomiche, corsi di cucina, ecc.”. “Per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo di Natale si spenderanno oltre 3 miliardi di euro, e sulle tavole degli italiani peserà il caro-prezzi: il comparto alimentare registra infatti listini in crescita in media del +3,2% rispetto allo scorso anno, con punte di oltre l’11% per olio d’oliva, verdura, cacao, mentre il burro rincara del 20% su anno, +8,4% il cioccolato, +13,1% il caffè – analizza l’associazione – Milioni di italiani si metteranno poi in viaggio durante le festività natalizie generando un giro d’affari stimato dal Codacons in 12,7 miliardi di euro. Infine, sarà di circa 420 milioni di euro la spesa riservata a pranzo di Natale o cenone della Vigilia al ristorante (+5% sul 2023)”.

