Il sottosegretario La Pietra: «Meno resilienza e più consapevolezza delle nostre potenzialità»

l’assemblea di confagricoltura

ROMA Il sottosegretario Patrizio La Pietra partecipa all’Assemblea di Confagricoltura a Roma. Dalla politica agricola comune all’Intelligenza artificiale fino agli accordi internazionali, Confagricoltura dalla sua Assemblea invernale lancia un piano in 5 punti, il Competition plan. Un’azione necessaria rispetto alle tante insidie che minacciano il settore. «Credo che dobbiamo essere più imprenditori agricoli – dice il sottosegretario ai nostri microfoni – Questa storia della resilienza non si può coniugare. con tutto il resto, e mi riferisco alla sostenibilità economica delle nostre aziende che è fondamentale». Per La Pietra «le nostre aziende fanno parte di un modello agricolo che è il migliore d’Europa, forse il migliore al mondo. Sono sicuramente più attente alla sostenibilità ambientale, ma questo non le può penalizzare da un punto di vista economico. E’ quello che è successo fino ad oggi». Quale la soluzione? «Le aziende devono diventare più strutturate e sicuramente più incisive a livello europeo. Un’azione che portiamo avendo insieme al Governo, che sta cambiando il passo in Europa. Sostenibilità ambientale, sostenibilità economica favoriscono la sostenibilità sociale, e dunque la tutela dei territori». «Meno resilienza, più consapevolezza delle nostre potenzialità», chiosa il sottosegretario La Pietra. (f.b.)

