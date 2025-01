Le tre donne rilasciate da Hamas abbracciano le loro madri in Israele

il conflitto

Le tre rapite rilasciate da Hamas, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, sono da oggi in territorio israeliano e stanno per abbracciare le loro madri nel campo allestito dall’Idf a Reem, come riferiscono i media locali. I tre ostaggi saranno sottoposti a una valutazione medica iniziale presso la struttura prima di essere trasferiti in ospedale per incontrare il resto delle loro famiglie

Al Jazeera, 69 donne e 21 minori i palestinesi liberi oggi

Al Jazeera ha ottenuto un elenco dei nomi dei 90 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati oggi come parte del primo scambio con gli ostaggi a Gaza. L’elenco – scrive l’emittente – comprende 69 donne e 21 minori, 76 prigionieri provenienti dalla Cisgiordania e 14 da Gerusalemme Est. Tra i nomi c’è anche quello di Khalida Jarrar, parlamentare palestinese membro di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.

Hamas: «Ci impegniano a rispettare l’accordo»

Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam di Hamas, ha tenuto un discorso televisivo affermando che il gruppo è impegnato a rispettare l’accordo di cessate il fuoco e sollecita i mediatori a costringere Israele a rispettarlo. Lo riporta Al Jazeera. Hamas sostiene che il successo dell’intesa dipenderà dalla buona volontà di Israele.

