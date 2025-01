Report torna ad occuparsi del “Caso Gentile”

l’inchiesta

ROMA Report torna in onda questa sera alle 20.30 su Rai 3, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci torna ad occuparsi del “caso Gentile”. La Giunta delle elezioni della Camera ha accolto il ricorso presentato da Andrea Gentile (Forza Italia) per il seggio della 23/esima circoscrizione Calabria, a Cosenza, e proporrà all’aula la proclamazione a deputato del forzista.

Presieduta dal deputato Federico Fornaro, in seduta pubblica, ha fatto luce sul caso che vede protagonisti Andrea Gentile, di Forza Italia, e le due pentastellate Anna Laura Orrico ed Elisa Scutellà, e riguarda il riconteggio delle schede che ha consentito al politico rappresentato dall’avvocato Oreste Morcavallo di riconquistare il seggio a Cosenza, inizialmente assegnato al Movimento 5 Stelle con le elezioni politiche del 2022.

Sulla decisione è netta la posizione espressa dal leader dei pentastellati, Giuseppe Conte: «La Giunta delle elezioni ha deciso nel pieno dei suoi poteri che si chiamano autodichia di stabilire nuove regole del gioco, lo ha fatto a posteriori. Allora cosa è successo che un cittadino calabrese in quel collegio è andato, si è attenuto alle istruzioni del ministero e poi suo voto è stato reinterpretato. Ma questo significa alterare le regole del gioco democratico. Il tutto per agevolare chi?».

«Se 484 voti sono stati recuperati con nulle e bianche 240 io li potrei recuperare tranquillamente con le valide», osserva Elisa Scutellà. Che aggiunge: «Perché non mi viene data la possibilità di aprire un campione di schede valide?». Più duro il commento di Francesco Leone, legale della parlamentare pentastellata. «Il problema è quando queste X spuntano su dei loghi che hanno uno sfondo bianco».

La giornalista Giulia Presutti, dopo la decisione della Giunta delle elezioni ha intercettato l’avvocato Oreste Morcavallo. Per il legale «il merito è del ricorso, è il ricorrente che deve saper esprimere ed esporre le ragioni del ricorso». Sollecitato dalle domande dell’inviata, invece, Andrea Gentile ha preferito glissare. «Sulle bianche non devo rispondere io, deve rispondere chi di competenza». (redazione@corrierecal.it)