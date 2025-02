Prodi torna a parlare di Cpt. «Meloni faceva una bella struttura in Calabria…»

la posizione

ROMA Il modello Albania per la gestione dei migranti irregolari «è semplicemente un punto di propaganda elettorale, perché se» Meloni «faceva una bella struttura in Calabria non doveva trasportare i migranti, aveva tutti i funzionari italiani», «costruiva un edificio in Italia e sarebbe stato tutto un risparmio, una cosa giusta e tranquilla» ma «l’idea che ‘io li mando all’estero’, che ‘li mando via’ ha dato una grande remunerazione politica, tutto qua. «Mi dica una sola altra ragione perché questo fosse fatto». Lo ha detto l’ex premier ed ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi intervistato ad Agorà Weekend su Rai Tre. Nei giorni scorsi erano state numerose le polemiche sollevate da una frase pronunciata da Prodi a Tv2000: «Cpt in Albania? Si poteva fare lo stesso in Calabria».