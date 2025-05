Verstappen vince il Gp di Imola. Quarto Hamilton

formula uno

IMOLA Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula 1. All’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, il pilota della Red Bull ha tagliato il traguardo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Risposta convincente delle Ferrari dopo le critiche qualifiche di ieri. Lewis Hamilton è arrivato quarto e Leclerc sesto, con la Williams di Albon tra loro. Chiudono la top 10 George Russell, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. Kimi Antonelli, che sperava sul circuito di casa in un weekend decisamente migliore, è stato sempre nell’ombra nonostante il tifo di Valentino Rossi, apparso anche ai box per sostenerlo, e alla fine in gara è stato pure costretto al ritiro per un guasto della sua Mercedes. Per Imola potrebbe essere stata l’ultima volta: il contratto con il circuito Enzo e Dino Ferrari è infatti scaduto e il rinnovo per restare nel calendario è incerto. L’organizzazione della F1 vorrebbe ci fosse un solo Gran Premio in Italia. Intanto, ora la classifica piloti dice: Piastri 146 punti, Norris 133 e Verstappen 124 nei primi tre posti, mentre i ferraristi Leclerc ed Hamilton sono rispettivamente quinto (61 punti) e sesto (53), settimo invece Antonelli (48). La classifica costruttori invece vede la McLaren con 279 punti, decisamente avanti alla Mercedes (147) e alla Red Bull (131). La Ferrari è quarta a quota 114. Si torna in pista nel prossimo weekend con il Gp di Monaco, sul circuito di Montecarlo.

