Lamezia, i “papabili” assessori di Murone. La “contesa” sulla presidenza del Consiglio

un “gioco ad incastri”

LAMEZIA TERME La quadratura del cerchio ancora non c’è, ma la “cornice”, quella c’è, per come raccontato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria. Per la nascita della Giunta guidata dal neo sindaco di Lamezia Terme Mario Murone sono nel vivo le consultazioni ma è ancora un “risiko” e un gioco a incastri perché ovviamente ogni casella è intimamente intrecciata alle altre e le richieste sono tante e spesso confliggenti. I punti fermi sono quelli già da tempo evidenziati dallo stesso Murone: Giunta “politica”, nel rispetto degli equilibri emersi dal voto delle Amministrative e nel rispetto della parità di genere, con assessori però di alto profilo, ha detto Murone che dovrebbe riservarsi almeno un nome. Le interlocuzioni – finora “separate” – tra Murone e i segretari regionali e territoriali dei partiti sono avviate ma – dicono fonti qualificate del centrodestra – il varo dell’esecutivo comunale lametino potrebbe arrivare non prima del fine settimana (venerdì giorno molto “quotato”), salva accelerazione comunque possibile. In realtà, il “nodo” vero al momento sembra essere quello della presidenza del Consiglio comunale, che sarebbe rivendicata un po’ da tutti, soprattutto da Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Il tema della distribuzione degli assessori infatti è in realtà un problema secondario, perché lì le scelte spettano ai singoli partiti al loro interno, fermo restando che il nominativo prescelto dovrà poi passare al vaglio di Murone. Altra indicazione che starebbe emergendo dalle prime trattative: in generale i partiti della maggioranza sarebbero orientati a indicare assessori esterni in modo da preservare gli equilibri consiliari, salve ovviamente anche qui fisiologiche eccezioni.

Le “grandi manovre” nei partiti

Comunque, al momento questo è il quadro che emerge dalle indiscrezioni che circolano nel centrodestra lametino e regionale. Fratelli d’Italia starebbe valutando l’ipotesi di un assessore esterno – si fa il nome del coordinatore cittadino dei meloniani Gino Vescio – e potrebbe proporre Alessandro Saullo alla presidenza del Consiglio comunale. Fronte Noi Moderati: tra i “papabili” per entrare in Giunta i “bene informati” annoverano Annalisa Spinelli (profilo che sarebbe buono anche per la presidenza del Consiglio comunale) e Salvatore Pirelli. Lega: il nome più accreditato è quello della rieletta Antonietta D’Amico, che però ha la “controindicazione” di essere una eletta. Quanto alla seconda lista di emanazione leghista, Lamezia Domani, in lizza ci sarebbero l’ex consigliere regionale Salvatore Vescio e Maria Gabriella De Sensi, con il primo dato però in pole position. Quindi, Forza Italia: il profilo “caldo” è quello del vicesegretario regionale azzurro Emanuele Ionà, esterno, fortemente quotato come vicesindaco, ma si starebbe valutando anche l’opzione di un interno in Giunta – Maria Grandinetti? – per far scorrere la lista e consentire l’ingresso in aula di Davide Mastroianni. Ma anche Calabria Azzurra starebbe avanzando le proprie richieste, in particolare quella di un ruolo da assessore, che potrebbe essere Giovanni Paola, e potrebbe anch’essa rivendicare la presidenza del Consiglio comunale “spendendo” il nome dell’uscente Giancarlo Nicotera. Insomma, da appianare ancora c’è più di uno scoglio. Intanto – riferiscono diversi “addetti ai lavori” – le lancette comunque corrono e secondo una tesi molto accreditata entro mercoledì dovrà essere disposta la convocazione del primo consiglio comunale, che si terrà sicuramente entro la prima decade di luglio. (a. c.)

