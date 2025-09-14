Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la tragedia

Pilota muore in ospedale dopo un incidente in pista

Nonostante i soccorsi è morto dopo essere stato trasferito in ospedale

Pubblicato il: 14/09/2025 – 18:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pilota muore in ospedale dopo un incidente in pista

CREMONA Un motociclista umbro, Gabriele Cottini, di Città della Pieve, è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa Fmi ospitata al Cremona Circuit. Nonostante i tempestivi soccorsi in pista è morto dopo essere stato trasferito all’ospedale Maggiore della città lombarda. La notizia è riportata dalla Federazione motociclistica italiana sul suo sito. Fmi, l’organizzazione Moto club Motolampeggio, la Direzione gara, il promotore del trofeo Dunlop Emg eventi e il Cremona circuit hanno espresso “il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo”. Dopo un confronto tra le parti – si legge sul sito della Federmoto -, è stata presa la decisione di proseguire con le gare in programma, “nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote”. Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, “come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport”. In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio. “Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi” si sottolinea nella nota.

Argomenti
cremona circuit
Dunlop Emg
Gabriele Cottini
morto pilota
moto
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x