Pilota muore in ospedale dopo un incidente in pista

la tragedia

CREMONA Un motociclista umbro, Gabriele Cottini, di Città della Pieve, è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa Fmi ospitata al Cremona Circuit. Nonostante i tempestivi soccorsi in pista è morto dopo essere stato trasferito all’ospedale Maggiore della città lombarda. La notizia è riportata dalla Federazione motociclistica italiana sul suo sito. Fmi, l’organizzazione Moto club Motolampeggio, la Direzione gara, il promotore del trofeo Dunlop Emg eventi e il Cremona circuit hanno espresso “il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo”. Dopo un confronto tra le parti – si legge sul sito della Federmoto -, è stata presa la decisione di proseguire con le gare in programma, “nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote”. Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, “come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport”. In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio. “Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi” si sottolinea nella nota.