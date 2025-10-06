Regionali, anche oggi urne aperte. Si può votare fino alle 15. Subito dopo partirà lo scrutinio

giorno di elezioni

LAMEZIA TERME Urne aperte anche oggi in Calabria per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 30 nuovi consiglieri regionali. Si può votare fino alle ore 15.00: chiuse le operazioni di voto si partirà con lo scrutinio. Sono oltre 1,888 milioni i calabresi aventi diritto al voto (sono compresi i calabresi residenti all’estero o in altre regioni d’Italia ma non è ammesso il voto a distanza).

I candidati alla presidenza della Regione e le liste in campo

A sfidarsi per la carica di presidente della Regione sono il presidente uscente Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, che guida la coalizione di centrodestra, l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, che guida la coalizione di centrosinistra, e Francesco Toscano, che corre con Democrazia Sovrana Popolare. In totale 15 le liste presentate. Sono otto quelle che compongono la coalizione di centrodestra a sostegno di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc (QUI tutti i candidati). Sei le liste a sostegno di Tridico: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista (QUI tutti i candidati). A sostegno di Toscano la lista di Democrazia Sovrana Popolare (QUI tutti i candidati).

Come si vota

Sono tre le modalità di voto previste. Ogni elettore potrà:

votare solo per un candidato presidente ;

; votare per un candidato presidente e una lista collegata ;

; votare solo per una lista, in questo caso il voto sarà automaticamente attribuito anche al candidato presidente sostenuto da quella lista.

In Calabria non è previsto il voto disgiunto. Per quanto riguarda le preferenze dei candidati al Consiglio regionale, gli elettori potranno esprimerne fino a due, a condizione che siano di sesso diverso: in caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata.

Il dopo voto

Diventa presidente della Regione Calabria il candidato più votato: non è previsto il ballottaggio. Dei 30 consiglieri regionali da eleggere, 24 saranno eletti sulla base di liste provinciali concorrenti: nel dettaglio 9 seggi alla circoscrizione Nord, 8 a quella Centro e 7 a quella Sud. I restanti sei seggi da assegnare saranno invece assegnati con il premio di maggioranza. Previste peraltro precise soglie di “sbarramento”: non sono ammesse al riparto dei seggi e quindi non entreranno in Consiglio regionale le liste circoscrizionali che, sia pure collegate a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8%, non abbiano ottenuto, nell’intero territorio regionale, almeno il 4% dei voti validi. (a. c.)

